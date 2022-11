Furto con spaccata in via Sacro Cuore a Modica in un negozio di profumi. VIDEO

Un furto con spaccata si è verificato stamani all’alba in via Sacro Cuore a Modica. L’episodio si è verificato poco dopo le 5 quando una Giulietta Bianca, sicuramente rubata, ha distrutto la vetrina del negozio di profumi Mabù. A bordo, tre malviventi. L’auto è salita sul marciapiede in retromarcia e ha sfondato la vetrina del negozio.

I tre, con volto travisato e guanti, hanno utilizzato delle ceste e cartoni dper caricare quanta più merce possibile. Il tutto è durato poco meno di due minuti. Ancora da quantificare i danni ma sicuramente saranno molto ingenti.

La zona era munita di telecamere. Indagini in corso per risalire ai malfattori.