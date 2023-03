Furto con scasso da Bruno Euronics a Modica

E’ avvenuto questa notte al Piazzale Bruno di Modica. I malviventi hanno sfondato una vetrina nella parte retrostante il punto vendita ed hanno fatto razzia di telefoni cellulari.

In seguito hanno utilizzato una Fiat punto posteggiata nel piazzale antistante per fuggire. L’autovettura è stata ritrovata poco distante. probabilmente abbandonata perchè andata in panne.

Sono ancora in corso indagini per quantificare la refurtiva, da parte del commissariato di Modica.