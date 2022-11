Furto con scasso al bar Savini, colpo grosso da 9 mila euro. Leggio: “Un disastro”

Con un piede di porco hanno aperto la porta del bar Savini, nella zona industriale di Ragusa, si sono introdotti all’ interno dell’ esercizio commerciale nella notte tra lunedì e martedì, e da lì hanno portato via tabacchi e gratta e vinci per un valore di circa 8-9mila euro. E’ stato lo stesso titolare del bar, Daniele Leggio, una volta ricevuta la segnalazione dell’ allarme, a portarsi sul posto, ma i ladri si erano già dileguati. E’ il fatto di cronaca riportato oggi in un articolo a firma di Michele Farinaccio sul quotidiano La Sicilia. Il noto commerciante ibleo spiega al quotidiano catanese come è andata: «Ho ricevuto l’ allarme alle 2,20 della notte – racconta Leggio – non c’ è stato ovviamente tempo perché sono rimasti dentro il bar per circa due minuti e mezzo.

Nelle immagini delle telecamere si vede chiaramente che hanno usato il palanchino, avevano il volto coperto così da non essere riconoscibili, poi sono usciti dalla parte posteriore, quella della zona industriale. Uno dei due è stato tutto il tempo al telefono perché evidentemente una terza persona faceva da palo». Leggio ha sporto denuncia alla Questura di Ragusa che ha avviato tutte le indagini del caso. «Speriamo che possano avere già visionato le immagini delle telecamere della rotatoria dell’ Asi – continua il titolare del Savini – e che queste persone possano essere prese. Purtroppo ci si mettono situazioni come queste che non fanno altro che aggravare ancora di più una gestione economica che ci sta vedendo fare molta fatica». Da giugno in poi le bollette della luce sono praticamente quadruplicate e a questo si somma il caro materie prime, mentre le risposte da parte delle istituzioni a livello di aiuti stentano ad arrivare.

All’ inizio del mese di novembre, un furto con spaccata si era verificato all’ alba in via Sacro Cuore a Modica. I furti nelle attività commerciali, prima del lockdown, hanno sfiorato hanno sfiorato le 90mila unità in tutta Italia. Un costo economico per gli operatori commerciali stimato attorno a 3,3 miliardi di euro all’ anno secondo l’ Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha effettuato un apposito studio sulla materia.