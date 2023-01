Furto all’istituto Psaumide di Santa Croce, presi i ladri, una è minorenne

Avevano rubato all’istituto Psaumide di Santa Croce Camerina nella mattinata del 4 gennaio. Ignoti, avevano prima tagliato la zanzariera e forzato una finestra del piano terra, sono entrati nell’istituto e hanno portato via un televisore e diverse apparecchiature elettroniche.

Ma i carabinieri sono riusciti a rintracciare gli autori del furto, anche grazie alle immagini degli impianti di video sorveglianza: si tratta di due giorani, un ventenne e una minorenne. Sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso.