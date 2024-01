Furto al presidio Caritas, i Carabinieri recuperano parte della refurtiva sottratta al centro di Marina di Acate

È stata recuperata una parte della refurtiva rubata nel Presidio Caritas di marina di Acate. I ladri, una settimana fa, avevano portato via i tablet utilizzati per le attività pomeridiane dei bambini e dei ragazzi, ma anche alcuni computer, il mixer e le casse acustiche. In un’altra stanza avevano prelevato le brioche, gli snack e le bevande che servono per la merenda dei ragazzi.

Tablet, computer e mixer trovati in un’abitazione della zona

Le indagini, avviate dai carabinieri hanno permesso di recuperare, in un’abitazione della zona, una parte della refurtiva. Si tratta di due computer, un tablet, il mixer e le casse. Mancano invece tutti gli altri tablet e alcuni computer. Una parte della refurtiva è già stata restituita ai responsabili della Caritas. Nel Presidio di marina di Acate operano circa 20 volontari ed operatori per una serie di attività che sono gestite congiuntamente dalla Caritas, dall’associazione “I Tetti colorati” e da Save the Children.

Il furto si era verificato una settimana fa. I ladri erano entrati da una finestra laterale direttamente nella stanza dove era conservato il materiale elettronico. Il danno ammonta a circa 7000/8000 euro. I carabinieri hanno ritrovato circa un terzo del materiale rubato. Sono in corso le indagini per individuare gli autori dei furti e si sta verificando la posizione di alcune persone che sono state trovate in possesso del materiale rubato. foto di repertorio