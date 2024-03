Furto ai danni di due turisti a Modica, recuperati gli oggetti

Furto ai danni di due turisti a Modica ma per fortuna la refurtiva è stata recuperata. L’episodio si è verificato qualche giorno fa. Dal furgone di due turisti, parcheggiato in corso Umberto a Modica, erano stati rubati un cellulare e un iPad.

IL RITROVAMENTO

La polizia locale di Modica ha recuperato gli oggetti che sono stati trovati in un’abitazione in via Carlo Papa, nei pressi della chiesa SS. Salvatore. Gli oggetti sono stati restituiti ai proprietari che avevano già presentato denuncia.

