Furti nelle chiese, il vescovo di Ragusa: “Non è questa la risposta da dare al malessere sociale”

“Non è questa la risposta da dare al malessere sociale che evidentemente serpeggia nelle nostre comunità. Non è solo un problema di ordine pubblico e per questo vorremmo che tale fenomeno possa essere attenzionato da tutti, ognuno per le proprie competenze e responsabilità”. Sono queste le parole di monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, in merito ai recenti furti che si sono verificati in alcune chiese della Diocesi.

È preoccupante constatare che diverse chiese della zona, tra cui la Maria Santissima del Rosario di Pedalino, la Madonna della Salute di Vittoria e molte altre, siano state prese di mira dai ladri negli ultimi giorni. Gli episodi di furto sono diventati una triste costante, con danni e disagi non solo materiali ma anche spirituali per le comunità colpite.

I FURTI

Il recente episodio a Pedalino, dove i ladri hanno fatto irruzione per la seconda volta nell’ufficio del parroco, è solo l’ultimo di una serie di furti che hanno colpito le chiese della zona. Anche se in alcuni casi la refurtiva è stata recuperata, i danni causati sono stati ingenti, con danneggiamenti alle strutture e ai beni della chiesa.

LA PREOCCUPAZIONE DEL VESCOVO

Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha espresso la sua preoccupazione di fronte a questa situazione, evidenziando che i furti non rappresentano una risposta adeguata al malessere sociale presente nelle comunità.

© Riproduzione riservata