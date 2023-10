Fuochi d’artificio a Vittoria non autorizzati: tre denunce

Accendevano fuochi d’artificio senza le dovute autorizzazioni e disturbando la quiete pubblica: per questo, sono stati denunciati dalla polizia. Gli episodi in questione si sono verificati tutti a Vittoria.

LE DENUNCE

Il primo episodio ha coinvolto un giovane ventenne che ha festeggiato il suo compleanno in piazza Giordano Bruno, dando inizio a uno spettacolo di fuochi d’artificio senza autorizzazione. Gli altri due episodi sono avvenuti la notte successiva: un uomo di 52 anni ha festeggiato il suo compleanno in via San Martino, mentre un uomo di 39 anni ha fatto lo stesso in piazza Arciprete Ricca, vicino alla Basilica di San Giovanni Battista. In tutti e tre i casi è stata contestata l’accensione dei fuochi d’artificio in luoghi pubblici senza l’autorizzazione necessaria delle autorità competenti.

Tutti e tre sono stati denunciati. L’attività di prevenzione disposta dal Questore continuerà nelle settimane a venire e mira a scoraggiare i cittadini che potrebbero pensare che l’acquisto di materiali pirotecnici di libera vendita implichi automaticamente la possibilità di accenderli in luoghi pubblici, ignorando il potenziale pericolo per la sicurezza e disturbo della quiete pubblica.