Fumarole, se ne parla in Prefettura: individuata un’area in contrada Perciata per conferire i residui di attività agricole

Il 23 maggio si è tenuta una riunione della Conferenza dei Servizi, presieduta dal Prefetto Dott. Giuseppe Ranieri, per discutere e definire le iniziative emergenziali da adottare entro la prossima stagione estiva per prevenire e contrastare il fenomeno delle “fumarole” nei territori comunali della fascia trasformata. Alla riunione hanno partecipato l’On. Eliana Longi, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti e altri illeciti ambientali e agroalimentari, e in videoconferenza l’On. Elena Pagana, Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine.

L’incontro

Durante l’incontro, è stato fatto il punto sulle iniziative avviate in seguito a precedenti riunioni, con un’attenzione particolare alla prevenzione degli incendi di materiali di scarto della serricoltura. L’On. Longi ha sottolineato l’importanza di prevenire e contrastare l’interesse delle ecomafie nel ciclo di smaltimento dei rifiuti, in particolare del polietilene, e ha informato che la problematica delle fumarole è stata inserita nei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta, con un’audizione dedicata in programma.

Inoltre, l’On. Longi ha avviato interlocuzioni con il Consorzio Polieco per valutare interventi utili al riutilizzo del rifiuto speciale della plastica, con il Consorzio che ha confermato la sua disponibilità ad intervenire. L’On. Elena Pagana ha evidenziato l’impegno della Regione Sicilia nel coordinamento degli interventi necessari per la salvaguardia dell’ambiente e la lotta all’abbandono dei rifiuti, inclusi progetti di risanamento ambientale e difesa dall’erosione costiera tra la foce del Dirillo e la zona di Vittoria.

Un passo significativo nella risoluzione del problema è l’individuazione, a cura del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, di un’area in contrada Perciata per la realizzazione di una stazione di raccolta per il conferimento e compostaggio della “fratta” (residui delle attività agricole). Il Comune di Vittoria ha contribuito mettendo a disposizione un’area per l’ARPA di Ragusa per il monitoraggio della qualità dell’aria, misurando i livelli di diossina.

Un ulteriore incontro tecnico-operativo è stato fissato per la settimana successiva, con l’obiettivo di attivare il centro di raccolta per i residui agricoli, differenziandoli dalla plastica e dal polietilene, al fine di affrontare con urgenza il problema delle fumarole.

