Fumarole: due persone denunciate a Vittoria, sequestrata un’area di 2300 mq

La polizia municipale di Vittoria ha sequestrato un’area di 2300 mq e denunciato due persone per combustione illecita di rifiuti. Questo intervento è il risultato dei tavoli tecnici tenuti in Questura e approfonditi in Prefettura, focalizzati sul fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti, nell’ambito delle attività di controllo disposte dal Questore di Ragusa, con la collaborazione dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

I controlli

Durante un controllo del territorio, gli agenti hanno avvistato una coltre di fumo nero in contrada “Anguilla”, segno tipico delle cosiddette fumarole. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno domato le fiamme. Le indagini successive hanno portato all’identificazione del responsabile dell’incendio, un tunisino impiegato presso un’azienda agricola vicina. L’uomo, con la complicità del suo datore di lavoro, aveva trasferito il materiale da bruciare in un terreno poco distante dall’azienda e aveva appiccato il fuoco.

L’area sequestrata appartiene a una persona deceduta e tra i rifiuti incendiati sono stati trovati residui agricoli (fascette, fili, gancetti e plastica nera), oltre a rifiuti solidi urbani. I due responsabili sono stati denunciati e l’area è stata sequestrata.

