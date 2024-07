Fuma uno spinello in Questura per ingannare l’attesa. E’ successo a Catania

A Catania, un episodio curioso ha coinvolto un 35enne che si trovava nell’ufficio denunce della Questura per formalizzare una denuncia di smarrimento di documenti. Durante la breve attesa, l’uomo ha deciso di accendersi uno spinello nella sala d’attesa. Il forte odore di marijuana ha attirato l’attenzione di un ispettore, che ha prontamente identificato l’uomo. Il 35enne ha ammesso di aver fumato lo spinello e ha confessato di avere con sé una piccola quantità di marijuana per uso personale.

Di fronte a questa situazione, gli agenti della squadra Volanti hanno proceduto a segnalare il giovane alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. La Prefettura, oltre a emettere una specifica sanzione pecuniaria, potrà disporre l’avvio di un percorso specifico per il recupero del giovane. Inoltre, potrebbe anche decidere di sospendere i documenti per l’espatrio o la patente di guida.

© Riproduzione riservata