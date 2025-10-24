Fugge alla vista della Polizia, ma viene bloccato: 17enne arrestato per spaccio a Vittoria

La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un minorenne di 17 anni sorpreso con sostanza stupefacente destinata allo spaccio. L’operazione è stata condotta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria nell’ambito di un servizio di controllo del territorio.

Durante il pattugliamento, l’equipaggio di una volante ha notato il giovane — già noto alle forze dell’ordine per precedenti — che alla vista degli agenti ha manifestato atteggiamenti sospetti e nervosismo. Quando gli è stato intimato l’alt, ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato inseguito e bloccato poco dopo.

La fuga e il ritrovamento della droga

Durante la corsa, il 17enne ha cercato di liberarsi di alcuni involucri contenenti hashish, gettandoli tra le sterpaglie. Gli agenti li hanno recuperati subito dopo, scoprendo che si trattava di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire altro hashish, per un totale complessivo di 77 grammi, oltre a un bilancino di precisione e 80 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Arresto e provvedimenti

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Catania, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

