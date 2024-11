“Frittelle, Vino, Rugby e Storie Varie”, incontro con Marco Pastonesi

Una giornata all’insegna del rugby, della tradizione e della convivialità.

E’ “Frittelle, Vino, Rugby e Storie Varie”, in programma sabato, a partire dalle 15, allo Stadio del Rugby di via Forlanini.

Al centro, l’incontro con il giornalista della Gazzetta dello Sport, e grande amico del rugby, Marco Pastonesi, il quale, tra storie e aneddoti, presenterà il suo libro “La storta e la furba”.

“Un’occasione unica – sottolinea il presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale – per ascoltare e parlare di rugby in un’atmosfera informale e coinvolgente”.

“La comunità rugbistica iblea – dichiara il vicepresidente, Paolo Sartorio – intende celebrare insieme la passione per il rugby, il calore delle storie e i sapori delle frittelle fatte in casa, in un evento unico che unisce sport, tradizione e tanta voglia di stare insieme”.

Il programma della giornata prevede, alle 15, Rugby Tag per tutti. Genitori, figli, piccoli e grandi atleti, insieme, per una partita di Rugby Tag all’insegna del gioco e del divertimento.

Alle 17, l’incontro con Marco Pastonesi, in cui, come detto, si racconteranno aneddoti e storie legate al nuovo lavoro del giornalista della Gazzetta dello Sport e al mondo del rugby.

Alle 18, il consueto Terzo Tempo. Frittelle fatte in casa, realizzate dalle famiglie del mondo rugbistico ibleo, con premiazione della frittella più buona.

Alle 18,30, appuntamento con l’Italia, chiamata ad affrontare l’Argentina, che sarà seguita, in televisione, dai tanti appassionati rugbisti iblei.

