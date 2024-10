“Friday Live Music” a Ragusa Ibla: un venerdì sera di energia e buona musica in piazza Pola

Questo venerdì 25 ottobre, piazza Pola a Ragusa Ibla sarà il cuore pulsante di una serata all’insegna della musica live, grazie all’iniziativa “Friday Live Music”. Organizzato grazie alla comune sinergia tra il Ccn Antica Ibla, l’Assessorato comunale ai Centri Storici guidato da Giovanni Gurrieri, dal ristorante Il barocco e dai commercianti di Piazza Pola, l’evento punta a far vibrare la storica piazza con ritmi travolgenti e atmosfere uniche.

A partire dalle 21:30, due band si alterneranno sul palco, pronte a regalare al pubblico un’esperienza musicale carica di energia: la A’90 Live Band e la Paprika Live Band.

La A’90 Live Band trasporterà i presenti in un viaggio sonoro negli anni ’90, con un repertorio dedicato ai grandi successi della musica dance di quel decennio. Per chi sente nostalgia di brani come “Uot is lov” e “Ridim of de Nait”, questo live sarà un’occasione per rivivere quei momenti indimenticabili. “Tutta la musica DANCE che ci ha fatto divertire e battere il cuore in un Live carico di energia e di emozioni,” promettono gli organizzatori. Pronti a saltare? LET’S JUMP!

A seguire, la Paprika Live Band porterà sul palco un sound fresco e divertente, con un repertorio che spazia nella musica leggera, anzi, “leggerissima”. La band, nata dall’idea di quattro amici con esperienze musicali diverse, ha un approccio ironico e scanzonato alla musica. “Dopo aver mangiato un pacco di patatine alla Paprika,” raccontano, “abbiamo pensato che per abbattere la noia c’era bisogno di fare una band con un nuovo sound, un sound da Tiki Tiki Boom Boom!” Sarà impossibile resistere al loro ritmo contagioso.

L’iniziativa “Friday Live Music” mira a valorizzare il centro storico di Ragusa Ibla, offrendo ai cittadini e ai turisti un’occasione per vivere la città in un’atmosfera festosa, dove la musica, il buon cibo e il fascino della piazza si fondono in un mix irresistibile.

L’evento è realizzato con il prezioso contributo dei commercianti e dei ristoratori locali, che continuano a promuovere iniziative per animare il cuore di Ibla e renderlo sempre più attrattivo. Una serata imperdibile, che promette di far ballare e divertire tutti fino a tarda notte!

