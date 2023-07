Frecce Tricolori: Rifondazione contraria ad esibizione a Donnalucata. Ecco perché

La manifestazione a Donnalucata, prevista per questa domenica 23 luglio con la partecipazione delle Frecce Tricolori, trova anche voci discordanti che contestano la presenza di questi velivoli, definendoli uno strumento di morte che esalta la cultura della guerra. Con voce critica è Rifondazione Comunista a contestare apertamente in quanto, sostengono, questi velivoli, pur eseguendo spettacoli acrobatici affascinanti, sono stati progettati per scopi bellici e portano con sé l’idea di preparazione alla guerra. Per questo motivo i referenti di Rifondazione Comunista hanno richiamato alla memoria l’incidente di Ramstein, in cui persero la vita 67 persone e altre 346 rimasero ferite. Questo evento serve come monito sulle implicazioni di addestramento militare e ci ricorda che dietro la bellezza degli acrobazie si nasconde sempre l’ombra della guerra e della distruzione.

Spese militari e priorità sociali

Gli oppositori dell’evento lamentano il fatto che l’Italia stanzi circa 27 miliardi di euro (1,57% del PIL) per le spese militari, una cifra che potrebbe essere impiegata in modo più utile per affrontare le esigenze sociali. In un momento in cui molte persone lottano per arrivare alla fine del mese o per pagare le bollette, l’allocazione di risorse finanziarie in settori come scuole, ospedali, viabilità e ricerca potrebbe essere di vitale importanza per il benessere della società.

L’urgenza della pace e del rispetto dei diritti

Con il contesto attuale di conflitti in Ucraina, alcuni ritengono che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto concentrarsi su iniziative e attività che promuovessero la pace, la convivenza tra i popoli e il rispetto dei diritti umani, piuttosto che partecipare a eventi che esaltano la cultura della guerra. La critica si estende anche alle scuole, in cui talvolta si promuove il militarismo e un patriottismo sproporzionato, spesso a servizio di interessi economici e lobby belliche.

Impatto ambientale e durata dell’evento

Un altro aspetto sollevato riguarda l’inquinamento generato dagli spettacoli delle Frecce Tricolori. Pur essendo di breve durata, questi eventi hanno un impatto ambientale rilevante, soprattutto considerando l’uso di carburanti e emissioni di gas inquinanti. Pertanto si chiedono se sia etico promuovere tali manifestazioni, dato l’attuale stato di emergenza ambientale che il nostro pianeta sta affrontando.