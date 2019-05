Frappato in purezza. Degustazione a Vittoria con Giovanni Carbone - Ragusa Oggi

Frappato in purezza. Degustazione a Vittoria con Giovanni Carbone

VITTORIA – È tutto pronto per il secondo dei quattro appuntamenti dedicati al vino organizzati dal Cafè di Vittoria, al civico 122 di Via Cavour. Una degustazione orizzontale di vini siciliani guidata dal Sommelier FISAR Giovanni Carbone, dedicata non solo a chi è un appassionato o un intenditore ma anche a chi desidera avvicinarsi senza troppe pretese al coinvolgente mondo del vino. Appuntamento per il 23 maggio alle 20.30 con una serata dedicata al Frappato, vino rosso *aromatico* e piacevole come pochi.

In degustazione le etichette di quattro note aziende dell’Isola: Valle delle Ferle con il suo 2016, HORUS che presenterà l’annata 2017, Mortilla Vini e Feudo di Santa Tresa con il 2018. Sarà un “viaggio” guidato da Giovanni Carbone fra cantine, territori ed annate diversi e storie di giovani imprenditori dove sarà possibile apprezzare le varie espressioni dello stesso vitigno e lasciarsi emozionare dai racconti legati ai produttori di un territorio fortemente vocato alla coltivazione di questo vitigno autoctono e alla produzione di un rosso “trasversale”, così come lo definisce lo stesso Giovanni Carbone, per le tante possibilità di abbinamento ai cibi.

L’esperienza si concluderà con una degustazione di prodotti proposti dal patron di casa. L’iniziativa è a numero chiuso. Max 20 persone. Costo € 25. Info & Prenotazioni +39 339.6962855 oppure +39 351.9107797 giocoke.gc@gmail.com