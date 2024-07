Franco Gaetano sarà ancora con la Virtus

La nuova stagione della Virtus Ragusa si presenta con entusiasmo e ambizione, e tra le conferme più significative c’è quella di Franco Gaetano. Il lungo, nato nel 1999, affronterà il suo terzo campionato consecutivo con la maglia della Virtus, consolidando il suo ruolo cruciale nella squadra.

La scorsa stagione di Gaetano è stata eccezionale, culminando con una prestazione straordinaria in gara-2 contro Capo d’Orlando, dove ha messo a segno 29 punti, raccolto 14 rimbalzi e ottenuto una valutazione complessiva di 45. Non solo è stato determinante in quella partita, ma ha anche avuto un impatto significativo nelle gare di spareggio contro l’Italservice Loreto Pesaro, con una media di 21 punti e 9 rimbalzi per partita, che hanno contribuito alla promozione della Virtus in Serie B Nazionale. Durante la stagione regolare, Gaetano ha mantenuto una media di 16.7 punti a partita, che nei Play-In Gold è stata di 15.8 punti e 11.5 rimbalzi, con una precisione del 61% nei tiri da due punti.

Il contributo di Gaetano è stato particolarmente prezioso quando la squadra ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Vavoli e Calvi, dimostrando la sua capacità di farsi valere nei momenti di difficoltà.

Gaetano ha espresso il suo entusiasmo per la nuova stagione: “Sono emozionato nel comunicare ai tifosi che il prossimo sarà il terzo anno con questa maglia, che oramai è diventata una seconda pelle. L’anno scorso abbiamo fatto una stagione strepitosa guadagnandoci una promozione meritatissima ed adesso siamo altrettanto pronti a misurarci in un campionato stimolante e di alto livello come la B nazionale. Colgo l’occasione per ringraziare la società per la fiducia ed esortare i tifosi a starci vicini in questo anno che sarà lungo ed esaltante. Forza Virtus”.

Con Franco Gaetano a bordo, la Virtus Ragusa si prepara a una nuova avventura in Serie B Nazionale, pronta a dare il massimo in un campionato di alto livello, sostenuta dalla fiducia della società e dall’affetto dei tifosi.

© Riproduzione riservata