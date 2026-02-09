Frana a Niscemi: Despar Sicilia dona 10 pedane di beni essenziali consegnate dal Gruppo Alfa. FOTO GALLERY



Un gesto concreto di solidarietà per sostenere la comunità di Niscemi colpita dalla frana che ha causato numerosi disagi e lo sfollamento di diverse famiglie. Despar Sicilia, in collaborazione con Despar Italia, ha donato le prime 10 pedane di alimenti di prima necessità, aderendo alla richiesta di aiuto avanzata dal Gruppo Alfa di Protezione Civile Regione Siciliana, sezione di Chiaramonte Gulfi, impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza.



A seguito della frana, che ha reso necessaria l’attivazione delle cucine da campo, il Gruppo Alfa ha contattato Despar Sicilia per ottenere beni alimentari indispensabili alla preparazione dei pasti destinati agli sfollati e ai volontari operativi sul territorio. L’azienda ha risposto immediatamente donando integralmente il carico.



Le pedane contengono beni di prima necessità, in gran parte alimentari, tra cui latte, pasta, alimenti proteici, fondamentali per garantire pasti caldi e assistenza quotidiana alle famiglie colpite. Oltre il 70% dei prodotti donati è a marchio Despar, a conferma dell’attenzione di Despar Sicilia verso qualità, prossimità e sostegno concreto alle comunità. Il Gruppo Alfa ha prelevato con due mezzi le dieci pedane e le ha consegnate nell’area allestita a Niscemi.

A esprimere gratitudine è Peppe Bellio, presidente del Gruppo Alfa, che sottolinea la disponibilità costante dell’azienda: “Ringraziamo di cuore tuto il tema di Despar Sicilia. Sono sempre disponibili e li ringraziamo perché ci sostengono immediatamente, mettendosi sempre a disposizione: lo hanno fatto per l’Ucraina, per i terremotati e oggi anche per Niscemi”.

Sull’importanza dell’aiuto concreto e tempestivo interviene anche Concetta Lo Magno, responsabile area marketing di Despar Sicilia: “In momenti difficili come questo, crediamo che le aziende abbiano il dovere di essere presenti con gesti concreti. La nostra donazione nasce dal desiderio di dare un aiuto reale alle famiglie sfollate e a chi ogni giorno lavora nelle cucine da campo per sostenere la comunità. A Niscemi e ai niscemesi va il nostro più grande abbraccio: siamo al vostro fianco”. Il gesto di Despar Sicilia nasce dalla volontà di essere vicini, in modo semplice e concreto, a una comunità che sta vivendo un momento difficile, trasformando la solidarietà in un aiuto immediato e reale per chi oggi ne ha più bisogno.

© Riproduzione riservata