FOTO. Etna in eruzione nella notte di Capodanno: spettacolare colata lavica sul versante est

L’Etna torna a farsi sentire all’inizio del nuovo anno. Una colata lavica sul versante est del vulcano è stata chiaramente visibile a cavallo della mezzanotte tra l’1 e il 2 gennaio 2026, regalando uno spettacolo impressionante e carico di suggestione.

Le immagini, che documentano l’evento, sono state realizzate dalla piazzola di sosta Linera, lungo l’autostrada Catania–Messina, poco prima dell’uscita per Giarre, un punto privilegiato per osservare l’attività dell’Etna nelle ore notturne.

Un fiume di fuoco visibile dalla costa ionica

Nelle fotografie si distingue chiaramente il bagliore della lava incandescente che scende lungo il fianco orientale del vulcano, illuminando il cielo notturno e creando un forte contrasto con il buio circostante. Un fenomeno che, pur rientrando nell’attività ordinaria dell’Etna, continua a suscitare emozione e rispetto.

L’eruzione effusiva non ha provocato, al momento, criticità per i centri abitati, ma è costantemente monitorata dagli esperti e dagli enti preposti alla sorveglianza del vulcano.

Le immagini firmate da Gianni Tumino

Gli scatti portano la firma del fotografo Gianni Tumino, che ha immortalato con precisione e sensibilità uno dei momenti più affascinanti dell’attività vulcanica etnea. Le immagini rappresentano una testimonianza visiva significativa di come l’Etna continui a modellare il territorio e a scandire il ritmo naturale della Sicilia orientale.

