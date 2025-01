Florovivaismo italiano: una risorsa economica in crescita, la Sicilia tra le regioni leader

Il florovivaismo italiano continua a rappresentare una colonna portante dell’economia agricola nazionale, con un valore alla produzione che nel 2023 ha raggiunto i 3,145 miliardi di euro, segnando un incremento dello 0,1% rispetto al 2022. Questo settore, che rappresenta il 4,7% del totale delle produzioni agricole italiane, si distingue anche a livello internazionale, posizionando l’Italia tra i principali esportatori mondiali di piante e fiori, con il 5,2% dell’export globale.

La Sicilia: un pilastro del florovivaismo nazionale

La Sicilia si conferma terza regione italiana per valore complessivo delle produzioni florovivaistiche, contribuendo con 302 milioni di euro, quasi il 10% della produzione nazionale.

Fiori e piante in vaso: con 209,8 milioni di euro, la Sicilia detiene il 2° posto nazionale, con una quota del 14% del mercato italiano, seconda solo alla Liguria. Produzioni vivaistiche: con 93 milioni di euro, la regione occupa il 3° posto nazionale, dopo Toscana e Lombardia, contribuendo per il 5,5% alla produzione italiana.

Sfide climatiche e successi economici

Nonostante un calo dei volumi prodotti nel 2023 (-3,9% rispetto all’anno precedente) dovuto a condizioni climatiche avverse e ai costi energetici crescenti, il florovivaismo italiano ha mantenuto un fatturato record. Questo risultato è stato possibile grazie alla capacità di innovazione e al consolidamento dei mercati esteri, con un avanzo positivo della bilancia commerciale di 305 milioni di euro.

Myplant & Garden 2025: una vetrina per le eccellenze siciliane

A un mese dall’apertura dell’edizione 2025 di Myplant & Garden (19-21 febbraio, FieraMilano-Rho), la più importante fiera internazionale del florovivaismo professionale, tutti i padiglioni sono già al completo. Tra gli oltre 700 marchi italiani ed esteri presenti, si stima la partecipazione di 30 aziende siciliane, pronte a mettere in mostra la qualità delle loro produzioni.

L’evento prevede la presenza di 200 delegazioni ufficiali di buyer internazionali provenienti da 40 Paesi e 5 continenti, con l’Europa come mercato principale. Questa piattaforma globale rappresenta un’occasione unica per valorizzare i prodotti orto-florovivaistici siciliani, che contribuiscono significativamente al posizionamento dell’Italia come secondo esportatore europeo e terzo mondiale.

