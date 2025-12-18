Flai CGIL Ragusa, Franco Cascone eletto nuovo Segretario generale

Franco Cascone è il nuovo Segretario generale della Flai CGIL di Ragusa, la categoria che rappresenta i lavoratori agricoli. L’elezione è avvenuta a larghissima maggioranza nel corso dell’Assemblea generale provinciale, al termine di un confronto partecipato che ha confermato la fiducia dell’organizzazione nella sua proposta sindacale e nella visione tracciata per il futuro del comparto.

Alla seduta erano presenti autorevoli rappresentanti del sindacato a livello regionale e nazionale: Tonino Russo, Segretario generale Flai CGIL Sicilia, Tina Balì, Segretaria nazionale Flai, Giuseppe Roccuzzo, Segretario generale CGIL Ragusa, e Francesco Lucchesi, Segretario regionale CGIL Sicilia. Una presenza corale che ha sottolineato l’importanza del passaggio di consegne e il valore strategico del settore agricolo per il territorio ragusano.

Cascone succede a Salvatore Terranova, che ha guidato la Flai CGIL di Ragusa per otto anni, concludendo il proprio mandato nel pieno rispetto delle norme statutarie. Un passaggio di testimone definito lineare e trasparente, nel solco di una tradizione sindacale che fa della democrazia interna, della partecipazione e del ricambio una cifra identitaria.

Nel corso dei lavori assembleari è stato più volte evidenziato il valore del lavoro svolto da Terranova in una fase particolarmente complessa per il comparto agricolo, segnata da trasformazioni produttive profonde, criticità occupazionali e dalla necessità di rafforzare le tutele contro lo sfruttamento, il lavoro nero e il caporalato.

Con l’elezione di Franco Cascone, la Flai CGIL di Ragusa si prepara ad affrontare una nuova fase, chiamata a misurarsi con sfide decisive: dignità salariale, sicurezza nei luoghi di lavoro, legalità, diritti dei lavoratori stagionali e qualità delle filiere agricole. Temi centrali per un territorio in cui l’agricoltura rappresenta un pilastro economico e sociale.

Nel suo intervento, Cascone ha ringraziato Salvatore Terranova per il prezioso lavoro svolto, riconosciuto dall’intera organizzazione. Ha inoltre voluto richiamare l’attenzione sul dramma che continua a consumarsi in Palestina, ribadendo il valore universale dei diritti umani e del lavoro. Il neo segretario ha sottolineato di raccogliere un’eredità importante, costruita insieme alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli in questi anni.

La Flai CGIL di Ragusa ha rivolto a Franco Cascone gli auguri di buon lavoro, esprimendo la convinzione che la sua guida saprà coniugare competenza, ascolto e determinazione, nel solco dei valori fondanti della CGIL e a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo.

© Riproduzione riservata