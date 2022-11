Fiorello a Salvini: “Prima le strade, poi il ponte! La Palermo-Catania sembra Palermo Dakar”. VIDEO

“Prima di fare il ponte facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia. Che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar”. Così Fiorello nella diretta giornaliera su Facebook in cui si sta ‘allenando’ per il ritorno in RAI con Viva Rai2.

Il tema è naturalmente il ponte sullo Stretto di Messina che è diventato (di nuovo) attualissimo con l’avvento del Governo Meloni e con Matteo Salvini come ministro delle Infrastrutture.

Ebbene, secondo lo showman siciliano, con la costruzione del Ponte se “da Reggio Calabria a Messina ci metti tre minuti, poi per arrivare da Messina a Palermo ci metti tre ore”.

Per non parlare della Catania – Palermo: “Provate a farla. Io vi posso dire che i motociclisti della Palermo – Dakar si allenano” su questo tratto autostradale. “Quando parti da Catania a Palermo – ha proseguito Fiorello con la sua solita ironia pungente – ci sono persino gli psicologi che ti dicono ‘piano piano lei arriverà’”. Infine, l’appello a Salvini: “Prima di pensare al ponte, pensiamo alle strade”.