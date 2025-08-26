Fiorella Mannoia a Marina di Modica: un appuntamento da non perdere

Marina di Modica si prepara ad accogliere una delle voci più amate della musica italiana: Fiorella Mannoia. Sabato 30 agosto alle ore 21.45, l’artista salirà sul palco dell’Auditorium Mediterraneo per una tappa esclusiva del suo tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, all’interno della rassegna “In Teatro Aperto”, promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica.

Lo spettacolo rappresenta un raffinato incontro tra musica d’autore e arrangiamenti sinfonici: i brani più celebri della carriera della cantante romana, da Caffè nero bollente a Quello che le donne non dicono, da Come si cambia a Il cielo d’Irlanda, saranno reinterpretati con l’accompagnamento dell’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis.

Un ensemble di 21 musicisti di altissimo livello che, con rigore tecnico e sensibilità artistica, offrirà un’esperienza unica al pubblico. Accanto ai grandi successi, spazio anche a brani recenti come Mariposa e Disobbedire, proposti in nuovi arrangiamenti sinfonici capaci di emozionare e sorprendere.

«Siamo onorati di accogliere sul nostro palco l’amatissima Fiorella Mannoia – dichiarano Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, e Tonino Cannata, sovrintendente – La sua voce e la forza del suo messaggio, uniti all’eleganza dell’orchestra, renderanno questa serata indimenticabile per la nostra stagione e per l’estate iblea».

La serata si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Sicilia, con la magia della musica d’autore che si fonderà con il fascino della cornice naturale di Marina di Modica.

Accanto agli eventi musicali, la rassegna “In Teatro Aperto” ospita anche un importante momento culturale con la mostra “Banksy – Realismo Capitalista. L’arte in assenza di utopie”, visitabile fino al 2 novembre presso lo spazio MARF dell’Ex Convento del Carmine.

I biglietti per il concerto sono disponibili al botteghino del Teatro Garibaldi di Modica e online sui portali www.ciaotickets.com

