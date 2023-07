Fino al 31 dicembre proseguirà il progetto di assistenza domiciliare per pazienti tracheostomizzati e in ventilazione meccanica

Il progetto di assistenza domiciliare respiratoria rivolto a persone affette da insufficienza respiratoria, tracheostomizzati e in ventilazione meccanica è stato confermato fino al 31 dicembre di quest’anno grazie a una delibera approvata dalla Direzione strategica dell’ASP di Ragusa.

A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO

Questo servizio è rivolto ai residenti nel distretto di Vittoria, Acate, Comiso, Ispica, Pozzallo e Scicli e prevede un’attività di nursing per i soggetti disabili affetti da malattie evolutive, tracheostomizzati e in ventilazione meccanica, e consiste nel cambio periodico della cannula tracheale e nel controllo della stomia. Il principale obiettivo del servizio è garantire la continuità terapeutica degli assistiti, che sono circa una quarantina, riducendo i ricoveri e le giornate di degenza in ospedale e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

L’attività di assistenza domiciliare respiratoria sarà svolta da personale medico e infermieristico qualificato. Grazie a questa delibera, i pazienti che si trovano in maggiori difficoltà non dovranno spostarsi da casa per il cambio della cannula tracheale, permettendo loro di ricevere le cure necessarie comodamente nel proprio ambiente domestico.