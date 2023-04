Finisce in rissa il 25 aprile sulla spiaggia di Sampieri

Una rissa si è verificata ieri pomeriggio a Sampieri, frazione marinara di Scicli. Per cause ancora in fase di accertamento, alcuni giovanissimi sono arrivati alle mani. Non è chiaro il numero dei ragazzi coinvolti, sicuramente diverse decine. I ragazzi si trovavano lì per celebrare il 25 aprile con una festa: alcuni, erano minorenni.

SUL POSTO INTERVENUTE LE FORZE DELL’ORDINE



I Carabinieri, allertati, sono intervenuti sul posto insieme a due equipaggi della Polizia ma al loro arrivo i ragazzi si erano già dileguati. Anche il 118 è intervenuto sul posto ma non è stato registrato nessun ingresso nei pronto soccorso.

FOTO: repertorio