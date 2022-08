Finge di affittare un appartamento ai turisti…ma in realtà, non aveva nulla. Denunciato netino

Aveva fatto finta di voler affittare a dei turisti un’abitazione al lido di Noto, ma è stato scoperto in flagranza di reato dai carabinieri.

Un netino, tramite un profilo social, pur non avendone la materiale disponibilità, aveva affittato a dei turisti un’abitazione al Lido di Noto, ricevendo un acconto di 600 euro a fronte dei 1.200 pattuiti. I malcapitati, giunti presso l’abitazione, hanno trovato all’interno della stessa la proprietaria, ignara della trattativa.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà. Sono in corso accertamenti volti a verificare ulteriori episodi dello stesso tipo e finalizzati ad evitare che turisti e proprietari possano trovarsi coinvolti in simili spiacevoli situazioni.