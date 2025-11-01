Home / Attualità

Fine dei disagi per i cittadini di Ragusa: riaprono i conferimenti nei Centri di Raccolta

01 Nov 2025 10:15

Ritorno alla normalità per il servizio di igiene ambientale a Ragusa.
L’ATI Busso Sebastiano S.r.l. – IGM Rifiuti Industriali S.r.l., società incaricata della gestione del servizio, ha comunicato la riattivazione del conferimento di legno, inerti e RUP (rifiuti urbani pericolosi) presso i Centri Comunali di Raccolta (CCR).

A partire da lunedì 3 novembre, i cittadini potranno nuovamente conferire legno in tutti i CCR comunali e rifiuti inerti presso il centro di via Paestum.
Da mercoledì 5 novembre, riprenderà anche il conferimento dei RUP, ovvero farmaci scaduti, pile esauste e toner, sempre nel CCR di via Paestum.

Contestualmente, saranno ripristinati i contenitori per la raccolta dei RUP nelle farmacie e nei negozi convenzionati, così da consentire il corretto smaltimento su tutto il territorio cittadino.

La ditta ha inoltre comunicato di aver contattato singolarmente le utenze che avevano prenotato il servizio di ritiro “on demand”, informandole della riattivazione del servizio.

