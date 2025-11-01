Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Fine dei disagi per i cittadini di Ragusa: riaprono i conferimenti nei Centri di Raccolta
01 Nov 2025 10:15
Ritorno alla normalità per il servizio di igiene ambientale a Ragusa.
L’ATI Busso Sebastiano S.r.l. – IGM Rifiuti Industriali S.r.l., società incaricata della gestione del servizio, ha comunicato la riattivazione del conferimento di legno, inerti e RUP (rifiuti urbani pericolosi) presso i Centri Comunali di Raccolta (CCR).
A partire da lunedì 3 novembre, i cittadini potranno nuovamente conferire legno in tutti i CCR comunali e rifiuti inerti presso il centro di via Paestum.
Da mercoledì 5 novembre, riprenderà anche il conferimento dei RUP, ovvero farmaci scaduti, pile esauste e toner, sempre nel CCR di via Paestum.
Contestualmente, saranno ripristinati i contenitori per la raccolta dei RUP nelle farmacie e nei negozi convenzionati, così da consentire il corretto smaltimento su tutto il territorio cittadino.
La ditta ha inoltre comunicato di aver contattato singolarmente le utenze che avevano prenotato il servizio di ritiro “on demand”, informandole della riattivazione del servizio.
