Finale Champions su maxischermo: ecco dove

Alla luce delle numerose richieste ricevute, in collaborazione con la pro loco Mazzarelli, sabato sera, in occasione della finale di Champions League, sarà installato un maxischermo in Piazza Duca degli Abruzzi, a Marina di Ragusa, per consentire di assistere alla sfida calcistica tra Manchester City e Inter.



La scelta di Marina è stata condivisa con l’amministrazione comunale stessa, con Federico Bennardo, neo consigliere eletto, appunto la Proloco Mazzarelli, ed alcuni esponenti degli esercenti commerciali, per consentire ad un maggior numero di persone di prendere parte all’evento, essendo Marina, specialmente nel weekend, meta di spostamenti di ragusani e non.



“La finale di Champions è un evento mediatico di particolare rilievo – dice Bennardo – Per citare dei numeri: l’anno scorso la stessa, che non vedeva partecipe alcuna squadra italiana, è stata seguita da 6.1 milioni di spettatori pari al 33.7% di share televisivo. Lo stesso dato si attestava al 58.21% (pari a 13.8 milioni di spettatori) quando a prendere parte all’evento era una squadra italiana (la Juventus nella fattispecie). Aldilà della fede calcistica sarà un’occasione per poter tifare una squadra italiana ma anche di incontro e condivisione”.