Fimaa Ragusa, contestata l’elezione di Bonuomo: “Votato da 5 iscritti della stessa azienda”

L’elezione di Danilo Bonuomo a presidente della Fimaa (Federazione italiana dei mediatori e agenti immobiliari) provinciale di Ragusa è avvenuta in netta violazione del regolamento statutario. E’ quanto scrivono cinque presidenti e un commissario provinciali di Fimaa nell’Isola, cioè tutti a eccezione di quello di Catania, al presidente di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, diffidato “dal dare seguito a quanto diffuso dalla stessa organizzazione sindacale il 20 luglio scorso con un comunicato stampa”.

Fotia, Crescenti, Prestifilippo, Torrisi, Lazzara e Virga si riservano “di agire nelle opportune sedi al fine di tutelare l’immagine e l’integrità di Fimaa” e chiedono l’immediato intervento della Federazione nazionale, oltre alla convocazione del direttivo per indire nuove elezioni “che si svolgano nel rispetto delle regole statutarie e dei principi di correttezza e trasparenza”. In attesa delle nuove elezioni, probabile il commissariamento della Fimaa Ragusa.

Che cosa è successo?

Secondo una prima ricostruzione, nel direttivo del 18 luglio scorso, convocato per l’elezione dei nuovi componenti, sarebbero stati riscontrati numerosi vizi di forma e irregolarità. Il presidente uscente Ivan Tirrito parla di “14 nuovi iscritti alla vigilia dell’appuntamento statutario, solo 5 dei quali abilitati alla professione e, quindi, aventi diritto al voto”. “E’ stata poi riscontrata l’appartenenza dei 5 abilitati alla stessa azienda – continua Tirrito –, quindi il presidente si è dimesso, in quanto violato l’articolo 20, comma 5 dello statuto”. Che è lo stesso del quale parlano i presidenti provinciali di Fimaa Sicilia. A quel punto l’assemblea è stata dichiarata sciolta.





Subito dopo, però, sarebbe avvenuto il blitz dei 5 agenti che, in assenza dei colleghi, hanno eletto Bonuomo presidente, Daniele Ravalli vice presidente, Giuseppe Battaglia, Andrea Infante, Bernardino Iura componenti insieme a Bonuomo e Ravalli. L’elezione del nuovo direttivo è stato salutato dal presidente di Confcommercio Ragusa con l’augurio di buon lavoro. “Sono certo – evidenzia Manenti – che si farà il possibile per fare crescere ulteriormente il nostro sistema sindacale”.

© Riproduzione riservata