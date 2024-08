Filomeno Bianco al Ragusa Calcio

Filomeno Bianco, il più giovane del gruppo, è un centrocampista classe 2007 proveniente dalla provincia di Avellino, che si prepara a vivere la sua prima esperienza in Serie D con la maglia del Ragusa. Dopo tre anni trascorsi nel settore giovanile degli irpini, Bianco ha deciso di fare il salto in una squadra senior, rifiutando l’opzione di giocare nel campionato Primavera per confrontarsi con una realtà più matura.

“Sono arrivato da pochi giorni in città,” ha dichiarato Bianco, “e già ho potuto apprezzare il grande entusiasmo da parte di tutto il gruppo. C’è la voglia di far bene, e questo per me, che sono il più giovane, è un obiettivo importante.” La scelta di approdare a Ragusa è stata motivata dai progetti ambiziosi del club, che lo hanno convinto a intraprendere questa sfida.

Bianco ha sottolineato l’unità del gruppo degli under, aggiungendo che anche i giocatori più esperti si sono dimostrati accoglienti e pronti a condividere la loro esperienza. “Sono un mediano e spero ardentemente di poter dare una mano alla squadra,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza del sostegno dei tifosi. “Per me, essendo il più giovane, è molto importante.”

Il giovane centrocampista è determinato a imparare e a crescere in questa nuova avventura, confidando nell’opportunità di svilupparsi sia a livello personale che professionale.

