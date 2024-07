Fiamme e paura in via Cacciatori delle Alpi a Vittoria: donna evacuata con autoscala dal quarto piano

Incendio in corso in una palazzina di quattro piani tra via Cacciatori delle Alpi e via Principe Umberto a Vittoria. Paura per una signora dell’ultimo piano che, a causa della fitta coltre di fumo che ha invaso tutto il vano scale, non riusciva ad essere raggiunta.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco stanno provvedendo alla sua evacuazione attraverso un’autoscala. Stando alle prime informazioni, l’incendio si sarebbe sviluppato nell’androne, non è esclusa alcuna pista e le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono convenute tutte le forze di polizia assieme ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento

Foto: repertorio

