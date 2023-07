Fiamme all’ingresso di Marina di Ragusa. Preoccupazione tra i residenti

Fiamme in contrada Castellana appena fuori Marina di Ragusa: un incendio di sterpaglie minaccia la tranquillità della zona. Nonostante la non grave entità dell’incendio, i rifiuti presenti tra le sterpaglie stanno causando danni significativi. Al momento, non sono segnalate criticità sul fronte degli incendi nella provincia di Ragusa.

Nella giornata odierna, una colonna di fumo nero si è levata in cielo in contrada Castellana, situata appena fuori Marina di Ragusa. Le fiamme hanno preso piede in un’area coperta da sterpaglie, dando vita a un incendio che ha richiamato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali.

A fuoco anche i rifiuti

Fortunatamente, l’incendio è stato valutato di non grave entità. Tuttavia, la presenza di rifiuti tra le sterpaglie sta amplificando la portata del danno. È noto che i rifiuti, specialmente quelli non biodegradabili, possono alimentare le fiamme e rendere più difficile il controllo dell’incendio. Pertanto, la situazione richiede un’attenta gestione e interventi tempestivi per evitare che la situazione degeneri ulteriormente.