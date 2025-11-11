Fiamme alle Ciminiere di Catania: il fuoco minaccia il simbolo culturale della città, paura per il teatro del complesso

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi all’interno del complesso fieristico *Le Ciminiere* di Catania, in viale Africa. Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora in corso di accertamento, nella zona esterna del teatro che si trova all’interno della struttura. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale, dal Distaccamento Sud e da quello di Acireale, supportate da tre autobotti, un automezzo logistico e un’autoscala.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e proseguono senza sosta, coordinate dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, l’ingegnere Felice Iracà, presente sul luogo insieme a diversi funzionari tecnici. Anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale sono sul posto per garantire la sicurezza dell’area e regolare la viabilità nelle zone limitrofe.

Al momento dell’incendio, nel complesso erano in corso lavori di manutenzione straordinaria. Alcuni operai si trovavano sul posto, ma fortunatamente nessuno di loro risulta ferito o intossicato. Le cause del rogo non sono ancora note, ma non si esclude che possano essere legate alle attività di manutenzione in corso.

Il complesso de *Le Ciminiere* è uno dei luoghi simbolo di Catania. Un tempo sede di una grande raffineria di zolfo, oggi è un importante centro fieristico e culturale che ospita mostre, convegni, spettacoli e grandi eventi pubblici. Un luogo che rappresenta un ponte tra la memoria industriale della città e la sua vocazione contemporanea alla cultura e all’innovazione.

