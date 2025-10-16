Fiaccolata per la Palestina a Ispica: cittadini uniti per la pace

Sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 18:30, Ispica ospiterà la manifestazione “Fiaccolata per la Palestina”, promossa da un ampio fronte di realtà associative e civiche locali, tra cui CGIL, ANPI, Legambiente, Libera, Auser, Articolo 32, Teniamoci per mano e altre organizzazioni del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina e di portare giustizia al popolo palestinese, vittima di un conflitto durato decenni. La fiaccolata rappresenta un’occasione per riaffermare valori universali come pace, libertà e autodeterminazione dei popoli, e coinvolgere attivamente cittadini, associazioni e realtà civili nella promozione di diritti fondamentali.

Due momenti per la pace

L’evento si articolerà in due fasi principali: fiaccolata lungo Corso Umberto – Aperta a tutti i cittadini, la passeggiata pacifica inviterà i partecipanti a portare con sé una bandiera della pace, simbolo di solidarietà e impegno collettivo. Conclusione in Piazza Dell’Unità D’Italia – Qui si terranno interventi pubblici, testimonianze e riflessioni da parte di esponenti del mondo associativo, culturale, civile e religioso, creando un momento di dialogo, memoria e partecipazione civica.

Gli organizzatori sottolineano che l’iniziativa non ha carattere politico-partitico: «Chiediamo che venga riconosciuto lo Stato di Palestina e che il suo popolo possa vivere libero, con dignità e in pace», affermano, invitando tutti i cittadini a partecipare in nome dell’umanità e della giustizia.

