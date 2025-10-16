La campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 prenderà il via lunedì 20 ottobre su tutto il territorio siciliano. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie convenzionate e strutture sanitarie territoriali, mira a proteggere le categorie più vulnerabili dall’influenza stagionale e dalle possibili complicanze. L’ASP di Ragusa […]
Fiaccolata per la Palestina a Ispica: cittadini uniti per la pace
16 Ott 2025 12:27
Sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 18:30, Ispica ospiterà la manifestazione “Fiaccolata per la Palestina”, promossa da un ampio fronte di realtà associative e civiche locali, tra cui CGIL, ANPI, Legambiente, Libera, Auser, Articolo 32, Teniamoci per mano e altre organizzazioni del territorio.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina e di portare giustizia al popolo palestinese, vittima di un conflitto durato decenni. La fiaccolata rappresenta un’occasione per riaffermare valori universali come pace, libertà e autodeterminazione dei popoli, e coinvolgere attivamente cittadini, associazioni e realtà civili nella promozione di diritti fondamentali.
Due momenti per la pace
L’evento si articolerà in due fasi principali: fiaccolata lungo Corso Umberto – Aperta a tutti i cittadini, la passeggiata pacifica inviterà i partecipanti a portare con sé una bandiera della pace, simbolo di solidarietà e impegno collettivo. Conclusione in Piazza Dell’Unità D’Italia – Qui si terranno interventi pubblici, testimonianze e riflessioni da parte di esponenti del mondo associativo, culturale, civile e religioso, creando un momento di dialogo, memoria e partecipazione civica.
Gli organizzatori sottolineano che l’iniziativa non ha carattere politico-partitico: «Chiediamo che venga riconosciuto lo Stato di Palestina e che il suo popolo possa vivere libero, con dignità e in pace», affermano, invitando tutti i cittadini a partecipare in nome dell’umanità e della giustizia.
