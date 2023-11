Festival organistico a Ragusa: grande attesa per il concerto di Carmelo Fede e Marco D’Avola

E’ in corso di svolgimento l’Ibla Internazional Organ Festival – Città di Ragusa che in questi giorni sta offrendo un programma di altissimo livello, attirando un grande interesse da parte del pubblico. L’esibizione di Andreas Meisner ha sicuramente confermato l’alto livello artistico di questo evento, presentando partiture di grande impatto che hanno incantato gli spettatori presenti alla Cattedrale.

Tuttavia, l’appuntamento più atteso sembra essere quello in programma per il prossimo sabato, che vedrà come protagonisti il maestro Carmelo Fede alla tromba e il direttore artistico del festival, il prof. Marco D’Avola, all’organo. Questo concerto promette di essere straordinario, con un programma musicale che si concentrerà sulle più raffinate composizioni per tromba e organo della seconda metà del Novecento.

La lunga collaborazione tra il maestro Fede e il prof. D’Avola, che vantano una storia artistica di oltre trent’anni e hanno calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Europa, promette un’interpretazione straordinaria. È importante sottolineare il background eccezionale del maestro Fede, che ha ricoperto ruoli di primo piano nelle orchestre del Teatro Massimo Bellini di Catania, nella Sinfonica Siciliana e nell’Accademia di Santa Cecilia di Roma.