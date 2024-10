Festival Medievale Itinerante dei Borghi Iblei: domenica appuntamento a Ferla con il Ferula Fest

Il Festival Medievale Itinerante dei Borghi Iblei prosegue con la sua seconda tappa, il Ferula Fest, che si terrà domenica 20 ottobre a Ferla. Questo evento, prodotto da Fare Musica e diretto da Gianfranco Rafalà, offrirà una giornata dedicata alle tradizioni storiche medievali, in uno scenario suggestivo che comprende piazza San Sebastiano e il centro storico del paese.

La manifestazione prenderà il via alle 16:00 con un grande corteo storico che attraverserà le vie principali del borgo, accompagnato da gruppi storici, tra cui il “Vita” del Granvillage Club, i musici e sbandieratori di Gela, la Compagnia Hespero, Donnalisa, i Timpanetti, e altri artisti rinomati. Subito dopo, dalle 17:30, sarà aperto il villaggio medievale in piazza San Sebastiano, dove i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera autentica con accampamenti, mercatini, giochi medievali e spettacoli.

Tra gli eventi più attesi, ci saranno le esibizioni di acrobatica aerea di Chiara Serges – Red One Duo, i combattimenti di scherma storica con la Compagnia del Carrubo, e le dimostrazioni di musica e danze antiche a cura di Officina Medievale Enna. Saranno presenti anche artisti come la Compagnia La Girandola e Daniele Sardella, che presenteranno spettacolari numeri di giocoleria e fuoco. Non mancheranno attività interattive, come la possibilità di assistere agli stage di living history con la Compagnia del Vespro Henna e di partecipare al mercatino didattico.

Il Ferula Fest sarà un’esperienza immersiva, con degustazioni di bevande tipiche, face painting per i bambini, e un’ampia varietà di spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia. Dopo Ferla, il festival continuerà a Buscemi il 27 ottobre per l’AbisamaFest, concludendo il suo itinerario il 3 novembre a Palazzolo Acreide con l’AgriFestAkrai, parte dell’Agrimontana.

