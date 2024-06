Festival di Sant’Antunino da domani a domenica a Scicli. Prima edizione fra arte, musica e cucina

Il fine è quello di animare via Aleardi e l’area del centro storico di affaccio ad essa e nel contempo festeggiare Sant’Antonio nei giorni a lui dedicati. Nell’area della movida sciclitana per antonomasia prende il via domani il Festival di Sant’Antunino proprio nel giorno della festa di Sant’Antonio, il Santo dei miracoli. Una tre giorni fra musica, narrativa, visual art e cucina. Cico Messina e Libero Reina i musicisti che, assieme ad altri esperti di vinili, animeranno via Aleardi nelle serate di venerdì e sabato.

Inaugurazione domani alle 19 con “Miracoli”.

E’ una mostra di opere di arte visiva ed installazioni dedicate al Santo dei miracoli con otto artisti che si sono interrogati sulla sua spiritualità. Nel contesto dell’esposizione all’interno del giardino di via Aleardi Mirko Fanciullo allieterà la serata con una sua selezione di dischi in vinile di un tempo. Nelle serate di venerdì e sabato esibizioni live degli artisti siciliani LiberoReina e Cico Messina e dei dj set in vinile di Terramatta, Ciccio Fresco e dj Tommà.

Chiusura del Festival domenica 16 giugno con il Pranzo dei Miracoli.

Alle 13.13 in via Aleardi, in onore alla Tredicina di Sant’Antonio, pranzo popolare con quattro chef che interpreteranno a sorpresa i miracoli di Sant’Antonio attraverso le loro creazioni culinarie che saranno piatti inediti e dall’antica memoria.

