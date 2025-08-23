«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Festival dell’Ipocrisia a Marina di Ragusa e Punta Secca. Due appuntamenti con Loredana Cannata e Andrea Tidona
23 Ago 2025 12:52
Primo talk del “Festival dell’Ipocrisia” a Marina di Ragusa. Si tratta di una mini rassegna di Talk ideata da Manuel Manfrè. La rassegna si svolgerà al mercato del porto, a partire da domani, 24 agosto.
Il nome “Festival dell’Ipocrisia” è stato scelto in maniera provocatoria, infatti, In greco hypokrités significa anche attore. Il tema centrale di questi talk è, appunto, il teatro.
Festival dell’Ipocrisia: teatro, cinema e provocazione
Il teatro viene visto da varie angolazioni, partendo dagli addetti ai lavori (attori o registi) che in prima persona possono raccontare le proprie esperienze, fino a chi osserva e recensisce gli spettacoli (critici teatrali e giornalisti). La prima edizione del Festiva, è andata in scena a Catania all’interno della manifestazione ArtLand con grande successo. Ospiti dell’edizione catanese sono stati: Guia Jelo, Manuel Giliberti, Valentina Ferrante e Carmelita Celi.
Primo ospite: Loredana Cannata
Ora il festival si trasferisce a Marina di Ragusa. La prima ospite di questa stagione estiva è l’attrice e attivista Loredana Cannata reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi dove è arrivata in finale.
Domani sera alle 19,30 si parlerà di cinema, teatro e delle attività che promuove Loredana in favore degli animali e della sana alimentazione. Loredana è da anni una vegana convinta e, di recente, è diventata anche vegana crudista.
Moderazione e prossimi appuntamenti
A moderare il talk sarà Manuel Manfrè, giornalista e organizzatore di eventi emergente, che ha già intervistato Loredana all’interno del suo podcast a Roma Alcazar Off. Manuele Manfrè è figlio di Walter Manfrè, l’attore – regista messinese, che da alcuni anni risiedeva a Comiso, morto lo scorso anno. Il secondo appuntamento sarà giovedì 28 agosto, a Puntasecca, nella piazza antistante la Casa di Montalbano. Ospite d’eccezione sarà l’attore modicano Andrea Tidona.
© Riproduzione riservata