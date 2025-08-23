Festival dell’Ipocrisia a Marina di Ragusa e Punta Secca. Due appuntamenti con Loredana Cannata e Andrea Tidona

Primo talk del “Festival dell’Ipocrisia” a Marina di Ragusa. Si tratta di una mini rassegna di Talk ideata da Manuel Manfrè. La rassegna si svolgerà al mercato del porto, a partire da domani, 24 agosto.

Il nome “Festival dell’Ipocrisia” è stato scelto in maniera provocatoria, infatti, In greco hypokrités significa anche attore. Il tema centrale di questi talk è, appunto, il teatro.

Festival dell’Ipocrisia: teatro, cinema e provocazione

Il teatro viene visto da varie angolazioni, partendo dagli addetti ai lavori (attori o registi) che in prima persona possono raccontare le proprie esperienze, fino a chi osserva e recensisce gli spettacoli (critici teatrali e giornalisti). La prima edizione del Festiva, è andata in scena a Catania all’interno della manifestazione ArtLand con grande successo. Ospiti dell’edizione catanese sono stati: Guia Jelo, Manuel Giliberti, Valentina Ferrante e Carmelita Celi.

Primo ospite: Loredana Cannata

Ora il festival si trasferisce a Marina di Ragusa. La prima ospite di questa stagione estiva è l’attrice e attivista Loredana Cannata reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi dove è arrivata in finale.

Domani sera alle 19,30 si parlerà di cinema, teatro e delle attività che promuove Loredana in favore degli animali e della sana alimentazione. Loredana è da anni una vegana convinta e, di recente, è diventata anche vegana crudista.

Moderazione e prossimi appuntamenti

A moderare il talk sarà Manuel Manfrè, giornalista e organizzatore di eventi emergente, che ha già intervistato Loredana all’interno del suo podcast a Roma Alcazar Off. Manuele Manfrè è figlio di Walter Manfrè, l’attore – regista messinese, che da alcuni anni risiedeva a Comiso, morto lo scorso anno. Il secondo appuntamento sarà giovedì 28 agosto, a Puntasecca, nella piazza antistante la Casa di Montalbano. Ospite d’eccezione sarà l’attore modicano Andrea Tidona.

