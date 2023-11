Festival dei Cantastorie domenica a Monterosso Almo

In quello che è uno dei borghi più belli d’Italia domenica prossima, 12 novembre, nei locali dell’Auditorium comunale di via Roma si terrà il festival dei cantastorie. “Festival dei Cantastorie fra tradizione ed innovazione” è il titolo dato all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Monterosso Almo e curata dal vice sindaco Concetta Giaquinta. Il programma prevede l’esibizione dei cantastorie Carlo Barbera che arriva da Nizza di Sicilia, Sara Cappello che viene da Palermo, Giuseppe Castello da Monterosso Almo e del cantore professionista Alfio Patti dell’Aedo dell’Etna. Sono esibizioni, quelle di questi artisti del canto popolare, che viaggiano sul solco del recupero della memoria storica della terra di Sicilia.

Altri Festival analoghi in Sicilia si tengono in altre date durante l’arco dell’anno pure a Palermo, a Paternò sul solco dell’importanza che sta assumendo negli ultimi anni il canto popolare divenuto il manifesto e la testimonianza di indimenticati momenti storici e sociali. Il canto popolare ha avuto in Ignazio Buttitta e Rosa Balestrieri due delle più importanti figure del racconto e della musica folk-popolare dell’isola.