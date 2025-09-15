Festacrante 2025 torna a Ragusa Superiore: musica, teatro e poesia tra i vicoli

Dopo la pausa estiva, Festacrante 2025 riporta vita e cultura nei vicoli e nelle piazze di Ragusa Superiore, per la sua terza edizione. Promossa dal centro commerciale naturale “I Tre Ponti”, la rassegna si conferma come uno degli appuntamenti più amati della città, capace di trasformare le strade in palcoscenici naturali, dove musica, teatro, letteratura e momenti collettivi si intrecciano con la vita urbana.

Il calendario dei prossimi eventi

Venerdì 19 settembre, ore 18:30, Via Roma: concerto live dei Suddeka, con la migliore musica funky-disco anni ’70-’80, tra Chic, Bee Gees, Donna Summer e Kool & the Gang.

Sabato 20 settembre, ore 19:00, Scalinata di San Giovanni: Coro polifonico Cantus Novo, un ensemble di voci e orchestrali in grado di trasformare i gradini in un teatro naturale di armonie e poesia.

Mercoledì 24 settembre, ore 21:00, Via Roma: spettacolo “Nel segno del salmone – Storie controcorrente” con Fabio Manenti, Michele Arezzo e le improvvisazioni musicali di Peppe Arezzo. Un invito a riscoprire il valore della narrazione condivisa e del vivere comunitario.

Sabato 27 settembre, ore 22:30, Piazza San Giovanni: serata danzante con DJ set, dedicata ai più giovani e pronta a illuminare la notte.

Sabato 4 ottobre, ore 18:30, Piazza Poste: reading “Parole in chiave” con Massimo Leggio e il pianista Marco Cascone, un dialogo raffinato tra recitazione e musica.

L’anima di Festacrante

«Festacrante è un atto d’amore per Ragusa – dichiara Elio Guastella, presidente del CCN I Tre Ponti – una carezza collettiva che restituisce al centro storico la sua vocazione naturale di piazza, di incontro e di comunità. Chi partecipa non è solo spettatore, ma parte viva di un rito che intreccia musica, parole ed emozioni».

L’ingresso agli eventi è libero e senza prenotazione, e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social ufficiali di Festacrante.

