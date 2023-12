Festa per il Vittoria calcio: è campione d’inverno

Il Vittoria ha concluso il girone di andata del Campionato di Promozione in testa alla classifica, confermando la sua leadership e la superiorità nel torneo. I risultati straordinari ottenuti con 10 vittorie e 3 pareggi senza alcuna sconfitta dimostrano l’impegno costante e la qualità di gioco della squadra. La performance eccellente non solo testimonia la forza complessiva della squadra, ma anche la coesione e la determinazione degli atleti sul campo.

Il Vittoria si distingue come l’unica squadra nei quattro gironi di Promozione a chiudere il girone di andata senza subire sconfitte. Con 42 gol realizzati, possiede il miglior attacco del torneo, mentre i soli 6 gol subiti confermano la solidità della miglior difesa. Questi numeri sottolineano non solo l’abilità degli attaccanti, ma anche l’importanza della difesa all’interno della struttura della squadra.

Nella Coppa Italia di categoria, il Vittoria è giunto ai quarti di finale e si appresta a riprendere la competizione a gennaio 2024 con la stessa determinazione mostrata nel campionato.

Lo staff dirigenziale e tecnico è estremamente soddisfatto di questi risultati, che rappresentano il frutto del duro lavoro e della dedizione di tutti coloro che fanno parte del club. La squadra si prepara con fiducia alla seconda metà della stagione, sicura di continuare a brillare sul campo e a rappresentare al meglio i colori del Vittoria.

Il club ringrazia i tifosi per il loro sostegno costante e si prepara ad affrontare le sfide future, con l’obiettivo di portare ancora più in alto il nome della squadra e della città. Il prossimo impegno in campionato sarà in casa contro il Misterbianco il 7 gennaio.