Festa di San Pietro a Modica nel vivo: spettacolo teatrale e concerto sulle gradinate

La festa di San Pietro apostolo, patrono di Modica, entra nel vivo con una serie di eventi significativi e coinvolgenti. Dopo il successo dello spettacolo “Vinciemmu a guerra e persumu la paci” della compagnia “Ciuri ti Maj”, con la regia di Marcello Bruno, e l’inaugurazione del centro giovanile Pippo Giuca, la celebrazione prosegue con ulteriori momenti di cultura, musica e riflessione religiosa.

Ieri sera, la scalinata della chiesa Madre ha ospitato un concerto del complesso filarmonico della banda musicale “Città di Modica” Belluardo Risadelli, con la partecipazione dei maestri Andrea Giuffredi, Corrado Giuffredi e Fulvio Creux. Questo evento ha regalato una serata di musica e emozioni alla comunità locale.

Oggi, alle 19, si terrà una celebrazione eucaristica in memoria di padre Carmelo Lorefice in via Blandino, nel quartiere San Giovanni. Questa celebrazione rappresenta un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare una figura importante per la comunità.

Domani, alle 16:30, nella cappella cimiteriale “San Pietro”, è prevista un’altra celebrazione eucaristica in memoria di mons. Gambuzza e di tutti i defunti lì sepolti. In serata, alle 20, presso la Domus S. Petri, avrà luogo l’iniziativa “Francesco di Assisi oggi”, con la partecipazione di mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, e mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina. Essi dialogheranno con padre Giovanni Salonia a partire dai suoi ultimi libri su San Francesco.

A partire da mercoledì, prenderà il via il triduo di San Pietro. Alle 19, ci sarà la celebrazione eucaristica con la comunità parrocchiale di Sant’Anna, presieduta dal sacerdote Crescenzio Mucia. Sempre mercoledì, alle 20, alla Domus S. Petri, sarà proiettato il film “Primula rossa”, che tratta dei cammini di dignità di persone con malattie mentali. Questo evento, organizzato da una rete di associazioni e istituzioni, vedrà la partecipazione del regista Franco Jannuzzi e di Gaetano Giunta, ideatore del film e del progetto “Luce è libertà”.

