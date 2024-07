Festa di pubblico all’Ibleo con le offertissime di AG Cash & Carry

È stata una festa di colori, sapori, divertimento e tanto assortimento di articoli , food , non food, beverage , freschissimi , carni , pasticceria , panificazione e gastronomia ,quella che ha animato il centro commerciale Ibleo ieri, in occasione dell’apertura di AG Cash & Carry. Il nuovo punto vendita, dedicato ai professionisti dell’Horeca e alle famiglie, ha subito riscosso un grande successo di pubblico , attirando una folla di visitatori e curiosi e desiderosi di approfittare delle numerose promozioni offerte.

La cerimonia d’inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose autorità cittadine, tra cui il sindaco Peppe Cassì, il vice sindaco Giovanni Giuffrida, il presidente del consiglio comunale Fabrizio Ilardo e alcuni consiglieri comunali , il sindaco di Santa Croce Camerina Giuseppe Di Martino e il parlamentare europeo Marco Falcone. La loro presenza ha sottolineato la forte sinergia tra le istituzioni pubbliche e il settore privato, un segnale importante per lo sviluppo economico del territorio.

“Il merito va alla famiglia Alescio, imprenditori di successo e di esperienza in questo settore,” ha dichiarato il sindaco Cassì durante il suo discorso inaugurale. “Gli riconosciamo sentimenti di orgoglio per aver reinvestito nel nostro territorio, contribuendo a rafforzare l’economia locale.”

Anche Marco Falcone, parlamentare siciliano a Bruxelles , accompagnato dal coordinatore provinciale di Forza Italia Giancarlo Cugnata ,ha testimoniato l’importanza di questa nuova avventura imprenditoriale.

“La provincia di Ragusa si conferma una terra attiva, che genera economia e prodotto interno lordo per l’isola,” ha commentato Falcone, sottolineando come iniziative come questa siano fondamentali per la crescita e lo sviluppo della regione”.

Il nuovo AG Cash & Carry si propone come un punto di riferimento per tutti coloro che operano nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, ma anche per le famiglie che cercano prodotti di qualità a prezzi competitivi. La varietà e l’ampiezza dell’assortimento disponibile rappresentano uno dei punti di forza del nuovo punto vendita, che mira a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente e diversificata. Con l’apertura di AG Cash & Carry, la famiglia Alescio continua a dimostrare il proprio impegno e la propria passione per il territorio ibleo, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo economico e sociale della provincia di Ragusa. L’inaugurazione di ieri rappresenta solo l’inizio di una nuova avventura, che promette di portare numerosi benefici alla comunità locale e di consolidare ulteriormente la presenza del marchio AG Cash&Carry sul mercato. “Ci candidiamo a fornire da questo punto vendita quelle attività di supporto al mondo dei clienti professionali, rivolti ad un consumo sempre più responsabile e attento, dove non solo il prezzo rimane il criterio chiave , ma anche la selezione di prodotti e di servizi per ciascuna individualità -ha detto Rita Alescio – manager del gruppo .

