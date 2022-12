Festa dell’Immacolata: le celebrazioni a Monterosso e Giarratana

La celebrazione eucaristica delle 8,30 dà il via questa mattina, nella chiesa di Maria Annunziata e San Giuseppe, alle iniziative in onore dell’Immacolata Concezione a Giarratana. In particolare, alle 11 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica mentre alle 12 è in programma la processione con il simulacro dell’Immacolata per le seguenti vie: corso Umberto I, corso XX settembre, chiesa di San Bartolomeo, corso XX settembre, via Bellini, via Costa, corso XX settembre, sosta nella chiesetta della Madonna delle Grazie, corso XX settembre, corso Umberto I, rientro in chiesa Madre.

Nel pomeriggio, alle 18,30, ci sarà la celebrazione eucaristica animata dall’Azione cattolica con il relativo tesseramento. A Monterosso Almo, invece, dopo la celebrazione eucaristica delle 8,30, ci sarà alle 11 la santa messa e alle 19 la solenne celebrazione eucaristica.