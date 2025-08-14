Ferragosto in Italia, tra sole intenso e temporali improvvisi, anche al sud

Il lungo weekend di Ferragosto sarà caratterizzato da un mix di sole intenso, caldo africano e temporali improvvisi, anche in orari insoliti come la notte. Nonostante la presenza dell’alta pressione africana, l’Italia si trova in una fase di forte instabilità atmosferica: la bolla di aria calda che avvolge il Mediterraneo presenta infatti una breccia in quota, favorendo la formazione di temporali violenti, con grandine e raffiche di vento.

Perché ci sono temporali Ferragosto Italia

Secondo il meteorologo Federico De Michelis, non basta osservare ciò che accade al suolo: “Bisogna controllare tutte le quote atmosferiche. In questi giorni, attorno ai 500 hPa (circa 5-6 km di quota), l’anticiclone africano mostra un cedimento localizzato sull’Italia, creando instabilità anche sul mare e favorendo temporali notturni.”

Nella notte scorsa si sono registrati temporali marittimi di forte intensità, con fulmini frequenti, rovesci torrenziali e grandine, mentre le temperature minime non sono scese sotto i 20°C, confermando notti tropicali in molte regioni.

Situazione attuale dei temporali Ferragosto Italia

Negli ultimi giorni, le celle temporalesche hanno colpito soprattutto Sardegna, Centro Italia e alcune zone del Sud, mentre il Nord è rimasto relativamente risparmiato. Temporali intensi hanno interessato coste pugliesi, basso Ionio e Appennino abruzzese.

Nel frattempo, le perturbazioni francesi spingeranno verso il Nord Italia aria calda con un rialzo termico tra il 14 e il 16 agosto. Dal 17 agosto, invece, l’instabilità si estenderà anche alle regioni settentrionali, con temporali frequenti e localmente violenti.

Previsioni giorno per giorno dei temporali Ferragosto Italia

Venerdì 15 agosto – Ferragosto

Nord: mattinata serena, poi annuvolamenti e temporali su Alpi, Prealpi e Val Padana. Possibile grandine. Temperature fino a 40°C in pianura.

Centro e Sardegna: temporali isolati sui rilievi nel pomeriggio, con raffiche di vento e grandine.

Sud e Sicilia: sole prevalente con temporali pomeridiani sui rilievi e valori termici molto alti.

Sabato 16 agosto

Nord: tempo stabile con possibili temporali pomeridiani. Clima afoso.

Centro e Sud: sole prevalente, ma temporali isolati nelle zone interne.

Domenica 17 agosto

Nord: lieve calo termico, temporali isolati nel pomeriggio.

Centro e Sud: variabilità e temporali notturni localmente violenti.

Lunedì 18 e martedì 19 agosto

Italia in bilico tra sole e temporali isolati, con contrasti termici che potrebbero intensificare i fenomeni.

