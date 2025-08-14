L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Ferragosto in Italia, tra sole intenso e temporali improvvisi, anche al sud
14 Ago 2025 11:42
Il lungo weekend di Ferragosto sarà caratterizzato da un mix di sole intenso, caldo africano e temporali improvvisi, anche in orari insoliti come la notte. Nonostante la presenza dell’alta pressione africana, l’Italia si trova in una fase di forte instabilità atmosferica: la bolla di aria calda che avvolge il Mediterraneo presenta infatti una breccia in quota, favorendo la formazione di temporali violenti, con grandine e raffiche di vento.
Perché ci sono temporali Ferragosto Italia
Secondo il meteorologo Federico De Michelis, non basta osservare ciò che accade al suolo: “Bisogna controllare tutte le quote atmosferiche. In questi giorni, attorno ai 500 hPa (circa 5-6 km di quota), l’anticiclone africano mostra un cedimento localizzato sull’Italia, creando instabilità anche sul mare e favorendo temporali notturni.”
Nella notte scorsa si sono registrati temporali marittimi di forte intensità, con fulmini frequenti, rovesci torrenziali e grandine, mentre le temperature minime non sono scese sotto i 20°C, confermando notti tropicali in molte regioni.
Situazione attuale dei temporali Ferragosto Italia
Negli ultimi giorni, le celle temporalesche hanno colpito soprattutto Sardegna, Centro Italia e alcune zone del Sud, mentre il Nord è rimasto relativamente risparmiato. Temporali intensi hanno interessato coste pugliesi, basso Ionio e Appennino abruzzese.
Nel frattempo, le perturbazioni francesi spingeranno verso il Nord Italia aria calda con un rialzo termico tra il 14 e il 16 agosto. Dal 17 agosto, invece, l’instabilità si estenderà anche alle regioni settentrionali, con temporali frequenti e localmente violenti.
Previsioni giorno per giorno dei temporali Ferragosto Italia
Venerdì 15 agosto – Ferragosto
Nord: mattinata serena, poi annuvolamenti e temporali su Alpi, Prealpi e Val Padana. Possibile grandine. Temperature fino a 40°C in pianura.
Centro e Sardegna: temporali isolati sui rilievi nel pomeriggio, con raffiche di vento e grandine.
Sud e Sicilia: sole prevalente con temporali pomeridiani sui rilievi e valori termici molto alti.
Sabato 16 agosto
Nord: tempo stabile con possibili temporali pomeridiani. Clima afoso.
Centro e Sud: sole prevalente, ma temporali isolati nelle zone interne.
Domenica 17 agosto
Nord: lieve calo termico, temporali isolati nel pomeriggio.
Centro e Sud: variabilità e temporali notturni localmente violenti.
Lunedì 18 e martedì 19 agosto
Italia in bilico tra sole e temporali isolati, con contrasti termici che potrebbero intensificare i fenomeni.
