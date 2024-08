Federico Pizzutelli al Ragusa Calcio

Il Ragusa Calcio ha ufficializzato l’arrivo di Federico Pizzutelli, un centrocampista esperto di 29 anni, originario di Bari, che vanta un’importante carriera in Serie D e Serie C. Pizzutelli arriva dal Gladiator, ma nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di squadre come Campobasso, Arezzo, Savoia e Matelica, accumulando esperienza in diverse società di quarta serie. Questa sarà la sua prima esperienza in Sicilia, e il giocatore non ha potuto resistere alla chiamata del direttore sportivo e della nuova proprietà del Ragusa, le cui ambizioni sono molto promettenti.

Pizzutelli, che è principalmente un centrocampista metodista ma può anche adattarsi a giocare come mezz’ala, si è detto entusiasta per l’inizio della nuova stagione. “Non vedo l’ora che cominci questa stagione,” ha dichiarato. “È vero, non avevo mai giocato in Sicilia e sono molto curioso. Ritengo che qui ci siano le condizioni per poter fare molto bene.”

Il centrocampista ha anche sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi, descrivendoli come il “dodicesimo uomo in campo” e auspicando un loro forte supporto durante tutta la stagione. “Mi aspetto da parte loro un bel sostegno e dovremo essere noi, ovviamente, con i risultati, a suscitare sempre più entusiasmo,” ha aggiunto Pizzutelli, dimostrando il suo impegno a contribuire al successo del Ragusa.

