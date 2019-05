Febal Casa inaugura in Sicilia aprendo a Vittoria - Ragusa Oggi

Febal Casa inaugura in Sicilia aprendo a Vittoria

Febal Casa in espansione al Sud con l’apertura di un nuovo punto vendita in Sicilia, testimonianza della continua crescita e capillarità sul territorio nazionale. A Vittoria è infatti in programma l’apertura di un nuovo flagship store ricco di soluzioni d’arredo per “vestire” ogni ambiente della propria casa con pezzi dal design unico, progettati e tagliati su misura per la soddisfazione e il benessere di ogni cliente.

L’area espositiva di 280 mq vanta un’ampia panoramica total look di ciò che Febal Casa offre: dalle composizioni cucina che hanno dato fama e visibilità al brand quali Charme 37 e Chantal alle soluzioni living della linea Febal Giorno dallo stile sofisticato ed elegante alle proposte calde e sartoriali della linea Febal Notte. Più soluzioni d’arredo per vivere e condividere gli spazi in modo personalizzato.

Immancabile, inoltre, la presenza di un’estesa area tecnica di circa 80 mq, elemento che contraddistingue i punti vendita Febal Casa, dove il cliente viene consigliato da esperti consulenti nella personalizzazione dei propri arredi per soluzioni ad hoc e senza compromessi.

“Abbiamo ‘sposato’ il marchio Febal Casa- afferma Bruno Biondi, titolare dello store- perché lo riteniamo diverso dagli altri brand, decisamente più forte e competitivo. Offriamo una soluzione d’arredamento completa e sartoriale, grazie alle proposte di design e di valore firmate Febal Casa.

L’inaugurazione avrà luogo allo store a partire dalle ore 17 di domenica 2 giugno con un rinfresco per tutti gli invitati.