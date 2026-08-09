“Famiglie chiaramontane”, il manoscritto di Corrado Melfi nel libro di Giuseppe Cultrera e Francesco Melfi

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“Famiglie chiaramontane” nel XIX secolo. Uno sguardo sulla cittadina e sui suoi abitanti alla fine del 1800. Giuseppe Cultrera e Francesco Melfi firmano il volume che recupera un manoscritto inedito del barone Corrado Melfi di San Giovanni, nobile vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo che dedicò gran parte della sua vita allo studio del territorio, all’archeologia, allo studio delle origini di Chiaramonte Gulfi. A lui si deve la scoperta dell’antica città di Akrillae, colonia siracusana che sorse ai piedi della collina su cui oggi sorge Chiaramonte Gulfi, non distante dal santuario della Madonna di Gulfi. Distrutta dai cartaginesi, risorse poi in epoca araba con l’abitato di Gulfi, limitrofo all’antica Akrillae, a sua volta distrutto durante i Vespri Siciliani. A quel punto, gli abitanti superstiti preferirono una ubicazione più lontana e scelsero la sommità della collina dove sorsero le prime abitazioni ed un fortilizio chiamato “castello”.

Corrado Melfi studiò anche l’abitato di Pedalino, dove si trovavano alcuni dei suoi possedimenti.

Si dedicò poi allo studio delle famiglie chiaramontane, lasciando un manoscritto di 500 pagine, ancora inedito, che è stato dato alle stampe da uno dei suoi discendenti con l’ausilio dello storico Giuseppe Cultrera.Il nuovo libro è corredato di note e materiali aggiunti dai due autori.

Il libro “Famiglie chiaramontane” sarà presentato il 13 agosto a Chiaramonte Gulfi, nei Giardini comunali, con inizio alle 21,30.

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