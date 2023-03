Fabrizio Luca nuovo direttore Chirurgia in Ospedale a Ragusa

Fabrizio Luca nuovo direttore Chirurgia in Ospedale a Ragusa. Ovvero all’Ospedale Giovanni Paolo II. Con un contratto della durata di 5 anni, il dottore ha alle spalle un’esperienza di tutto rispetto, che lo rende uno dei migliori esperti di chirurgia mininvasiva robotica. La sua formazione, acquisita in diversi istituti europei e statunitensi, gli ha permesso di sviluppare una vasta gamma di competenze nella chirurgia oncologica.

Tra i numerosi incarichi ricoperti, il Dottor Luca ha fatto parte del team responsabile del progetto di sviluppo della Chirurgia Robotica presso l’Ieo di Milano. Ha diretto il corso di Chirurgia Robotica al 6° Congresso Internazionale della Minimally Invasive Robotic Association. Inoltre, ha anche lavorato come vice-direttore della divisione di Chirurgia addomino-pelvica presso l’Ieo di Milano e come tutor per la Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell’Università di Milano.

La nomina di Fabrizio Luca nuovo direttore Chirurgia a Ospedale Ragusa, cioè l’Ospedale Giovanni Paolo II è quindi un importante passo avanti per l’ospedale, che potrà beneficiare delle sue conoscenze e competenze per offrire ai pazienti i migliori servizi possibili. La nomina è stata effettuata dopo un’accurata procedura di selezione condotta dalla commissione di valutazione. Scelto il Dottor Luca per la sua vasta esperienza e competenza in ambito chirurgico.

Il Dottor Fabrizio Luca rappresenta un importante asset per l’ospedale Giovanni Paolo II e per la comunità locale. Grazie alla sua vasta esperienza, il reparto di Chirurgia potrà offrire ai pazienti servizi di alta qualità e all’avanguardia. Servizi che si tradurranno in un miglioramento della salute e della qualità della vita delle persone.