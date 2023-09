Fabio Oggiano al Ragusa Calcio

L’ASD Ragusa ha fatto un altro grande colpo con l’ingaggio dell’esterno d’attacco Fabio Oggiano. Con 36 anni e una carriera calcistica ricca di esperienze, Oggiano sembra portare con sé una vasta esperienza che potrebbe essere un grande contributo alla squadra.

La sua carriera è stata caratterizzata da vari club, sia in Serie D che in Serie C, e ha vinto diversi campionati e play-off. La sua esperienza in Sicilia con il Messina e ora con l’ASD Ragusa calcio dimostra la sua predisposizione a giocare in diverse regioni italiane.

Oggiano sembra motivato a fare del suo meglio per la squadra e a contribuire al successo della stagione. La squadra sembra aver accettato la sconfitta precedente e si sta preparando per il prossimo match con determinazione.